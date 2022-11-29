Президент Португалии поделился мнением о победе национальной сборной в матче с Уругваем

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прокомментировал победу своей страны в матче с Уругваем со счетом 2: 0 во втором матче группы H, которая гарантировала выход национальной сборной в 1/8 финала.
«Пепе очень уверенно, Диогу Кошта очень хорошо, Жоау Канселу намного лучше, Роналду, на самом деле, был сильным дополнением, и все они играли очень хорошо. А Бруну Фернандеш забивал и был очень стабилен от начала до конца.
Это был отличный футбольный матч, и на этот раз нам удалось обыграть Уругвай, приложив много усилий и самоотверженности. На этот раз все прошло очень хорошо. На самом деле Португалия провела очень хорошую игру и заслужила эту победу», — приводит слова Марсело Ребелу де Соуза A Bola.
По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли гарантировать себе выход из группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.
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