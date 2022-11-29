«Бавария» согласовала переход Лаймера свободным агентом

Мюнхенская «Бавария» согласовала переход полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера.



На данный момент между игроком и клубом существует устная договоренность.



Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Лаймер присоединится к «Баварии» следующим летом. Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.



Соглашение Лаймера с «Лейпцигом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что игрок хочет перейти в «Баварию» в качестве свободного агента.



Футболист выступает за «Лейпциг» с лета 2017 года.



В нынешнем сезоне Лаймер принял участие в шести встречах во всех турнирах за «РБ Лейпциг», однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.