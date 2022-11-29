Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем с США на ЧМ

Родственники иранских игроков столкнулись с давлением властей перед матчем чемпионата мира.



Как сообщает репортер Наташа Бертран со ссылкой на корреспондента CNN Сэма Кили, родственникам футболистов сборной Ирана по футболу угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с США во вторник.



По информации источника, отслеживающего действия иранских служб безопасности на турнире в Катаре, десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами национальной команды. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.



29 ноября сборная Ирана проведет матч 3-го тура группового этапа против США.



В группе В англичане лидируют с четырьмя очками. Сборная США – третья в таблице с двумя ничьими и, соответственно, двумя очками. Второе место занимают иранцы, у которых три очка. Уэльс замыкает турнирную таблицу с одним очком.



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