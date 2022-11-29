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Аньелли — о ситуации в «Ювентусе»: уйти всем вместе — было лучшим рещением

Аньелли — о ситуации в «Ювентусе»: уйти всем вместе — было лучшим рещением
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Президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал уход со своего поста.

«Это деликатная ситуация, единство было разрушено. Сейчас мы перезживаем сложный период. Лучшим решением было уйти всем вместе, чтобы дать новому составу переломить ход игры», — приводит слова Аньелли в своих социальных сетях журналист Николо Скира.

Напомним, ранее стало известно, что весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.

Всё руководство «Ювентуса» будет полностью реорганизовано. Генеральный директор Маурицио Арривабене будет занимать свою должность до тех пор, пока не будет объявлен новый состав совета директоров клуба.

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