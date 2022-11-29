Семшов назвал сборные на ЧМ, за которые будут болеть российские болельщики

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов назвал сборные, за которые, по его мнению, российские болельщики будут переживать на чемпионате мира в Катаре.



«На чемпионате мира моим фаворитом была Аргентина, но после поражения от Саудовской Аравии я немного задумался. Сейчас трудно говорить на эту тему. Никто не ожидал, что испанцы будут так неплохо играть, что немцы будут не особо яркие, нужно будет посмотреть еще Бразилию. Но все равно групповая стадия и плей-офф – это разные вещи, основная борьба начнется после групп. Конечно, все фавориты должны выйти в плей-офф, а дальше будет борьба. Кто окажется сильнее психологически прежде всего, тот и должен выиграть турнир.



Я, как и все, переживаю за Сербию. Думал, что они будут открытием чемпионата мира, но посмотрел их сегодняшний матч с Камеруном и могу сказать, что опытная команда на таком большом турнире не должна упускать победу. Хорватия и Сербия – это те команды, за которые мы будем дальше переживать на чемпионате мира», – приводит слова Семшова Metaratings.



После двух матчей на турнире сборная Хорватии лидирует в группе F, набрав четыре очка. В заключительном туре группового этапа команда сыграет со сборной Бельгии. Эта игра состоится 1 декабря.



Сборная Сербии после двух туров занимает последнее место в группе G, имея в своём активе одно очко. 2 декабря сербская команда проведёт матч против Швейцарии.

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