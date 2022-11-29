Ловчев: развитие футбола не заключается в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о развитии российского футбола.
«Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Когда-то эта ситуация с отстранением сборной и клубов от официальных соревнований закончится, и иностранцы на русские деньги всегда приедут. А пока надо развивать свой футбол, своих игроков, свою инфраструктуру. Потому что развитие футбола заключается не в количестве приглашенных иностранных футболистов в российский чемпионат и не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит».
Развитие в том, когда в стране есть нормальные поля для матчей и тренировок. Когда тренеры могут получать нормальное образование.
А пока, если говорить именно о футболе, мы посмотрели, какого он уровня в матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, и вот теперь в игре «Зенита» и «Спартака», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».
- 29 ноября 2022
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