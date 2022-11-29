Борис Игнатьев: переход РФС в Азиатскую конфедерацию – это шаг назад

Бывший наставник «Сатурна» и сборной России Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Считаю, что переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию неперспективен. Пройдёт какое-то количество времени, и мы вернёмся на международные турниры под эгидой УЕФА. Будем играть там, где нам положено и где мы заслуживаем. Переход в Азиатскую конфедерацию – это шаг назад. Я не знаю всех юридических тонкостей, как ФИФА посмотрит на данный переход, но это уже второй вопрос. Нужно делать всё возможное – биться и доказывать в различных спортивных судебных инстанциях, что мы можем участвовать в соревнованиях, чтобы наша сборная вернулась на круги своя.



Мы сейчас видели две товарищеские игры нашей сборной с азиатскими командами, которые меня не зацепили. Я как болельщик должен получить эмоции. Если мы независимо ни от чего играем с Бразилией, к примеру, и проигрываем, то я вижу к чему нам нужно стремиться. А после этих двух матчей я не понял, какой стал наш уровень на фоне сборных Таджикистана и Узбекистана. Нет качества и нет эмоций. С переходом в Азию уровень нашей сборной станет падать, потому что там национальные команды более слабого уровня, чем в Европе», — приводит слова Игнатьева Metaratings.