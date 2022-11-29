Семшов: если бы составы «Зенита» и «Спартака» были русские, такой стычки бы не произошло

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о стычке в матче Кубка России между игроками московского «Спартака» и «Зенита». В основное время матч закончился со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти команда из Санкт-Петербурга была сильнее и победила (4:2).



«В таких матчах судья должен контролировать игру, но и игроки должны контролировать свои эмоции. Играли, наверное, две ведущие команды России, и такое поведение неприемлемо, потому что футбол смотрит молодое поколение и другие зрители, которые пришли наблюдать за футбольными действиями, а не боевыми. Руководители клубов и КДК обязаны наказать футболистов. Сейчас выявлять, кто прав, а кто виноват, некорректно. Игроки, которые участвовали в потасовке, не должны высказываться об этом, пока не будет принято какое-то решение по ним. Кто бы за кого ни заступался, кто бы ни был зачинщиком, неправы все. Эти эпизоды не красят наш футбол и такие великие клубы.



Для меня не было сюрпризом, что Джикия не участвовал в драке, а пытаться разнять всех. Все мы эмоциональны на футбольном поле, просто некоторые люди, которые пытаются разнимать, могут в итоге быть вовлечены в потасовку. Наверно, большинство разнимали дерущихся, но случилось то, что случилось. Неважно, какие фамилии там фигурировали, думаю, что никто не хотел этой потасовки, но эмоции зашкаливали. Если всё было бы более спокойно, то такого бы инцидента не было бы.



Если бы составы команд были бы чисто русские, то у наших футболистов такой стычки не произошло бы. Потому что они все играют в сборной и хорошо общаются между собой. Да, может быть, был бы разговор на повышенных тонах, потому что все защищают честь своей команды. Легионеры могут спровоцировать тот или иной эпизод, это уже не первый момент, в наше время тоже такое было. Почему они себя иногда так ведут? Не говорю, что провокации только со стороны иностранцев, русские тоже бывают зачинщиками. Скорее всего, это просто эмоции, не думаю, что кто-то специально хотел стычек. Не удивлюсь, что после игры все пожали друг другу руки. Но боюсь, что на достаточно долгий срок клубы потеряют большое количество своих игроков в Кубке России», – приводит слова Семшова Metaratings.