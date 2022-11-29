Колосков — о драке «Спартака» и «Зенита»: это вообще-то хороший знак

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о стычке в матче Кубка России между игроками московского «Спартака» и «Зенита». В основное время матч закончился со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти команда из Санкт-Петербурга была сильнее и победила (4:2).



«Санкции уже применили, шесть красных карточек показано. Судья разобрался с помощью своих помощников и VAR. Какие будут санкции применены к этим игрокам, будет решать КДК. Есть регламент – накажут по всей строгости закона.



Что касается самой драки, то это результат всей борьбы и накала эмоций, которые были у футболистов. Всё началось с самой игры, и это вообще-то хороший знак. Это не безразличие какое-то к результатам матча, а действительно футболисты с полной самоотдачей, напряжением и колоссальной ответственностью подошли к матчу. Ну и результат этих повышенных эмоций мы увидели после матча. Сейчас я бы не осуждал сильно ни одну из сторон.



Причём послематчевые события были немного спровоцированы судьёй. Всё началось с того, что арбитр не удалил полузащитника «Зенита» Барриоса за явно выраженный фол против игрока «Спартака» – это и переполнило чашу терпения. И с этого момента страсти начали кипеть. Там была провокация со стороны игрока «Зенита». Удали этого игрока с поля, и всё было бы спокойно», – приводит слова Колоскова Metaratings.