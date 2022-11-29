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Бруну Фернандеш признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия — Уругвай

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия — Уругвай
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Португалии встречалась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась победой португальской команды со счётом 2:0. Лучшим игроком встречи был признан португальский полузащитник Бруну Фернандеш, который отметился дублем.

На 54-й минуте встречи Бруну Фернандеш открыл счёт в матче. Хавбек от угла штрафной выполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но смутил своим прыжком вратаря, который не среагировал. Мяч без касания головы Роналду по прямой залетел в дальний угол ворот. На 90+1-й минуте Фернандеш успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт.

Напомним, эта победа позволила сборной Португалии досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира.

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