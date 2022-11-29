Гаджиев – о драке «Спартака» и «Зенита»: в этом есть свои плюсы и минусы

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о стычке в матче Кубка России между игроками московского «Спартака» и «Зенита». В основное время матч закончился со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти команда из Санкт-Петербурга была сильнее и победила (4:2).



«В этом есть свои плюсы и минусы. Конечно, до такого нельзя доводить. Ещё два года назад такое было невозможно представить. Потому что в этом году самоотдача и динамики игры стала гораздо выше. Сложно сказать, с чем это связано. Может с лучшей физической готовностью или тем, что легионеры не приезжают в таком большом количестве, как было раньше. Кто-то уехал, и чуть больше наших ребят влилось в команды. Вот в связи с этим я и говорю, что ещё пару лет назад не могу представить, чтобы люди настолько завелись до такой потасовки. Конечно, это не дело и нужно управлять своими эмоциями. С одной стороны, ты должен играть на максимуме, а с другой – соблюдать законы», – приводит слова Гаджиева Metaratings.