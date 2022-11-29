Иван Игнатьев: я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»!

Российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о желании всей команды исправить положение в турнирной таблице РПЛ во второй части сезона.



«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной. Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» по итогам 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место, набрав всего лишь 13 очков. В Фонбет Кубке России железнодорожники заняли второе место в группе А, набрав в шести встречах 11 очков. Команда Михаила Галактионова вышла в плей-офф турнира.