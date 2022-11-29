Валерий Газзаев: за время межсезонья не успею соскучиться по российскому футболу
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Известный российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что скучать по российскому футболу не будет.
«Во время зимней паузы в российском футболе буду смотреть чемпионаты Англии, Италии и Испании. После чемпионата мира футбол же не заканчивается. Большая ли пауза для нашего футбола? Нет, нормальная. Да, она не такая, как обычно. Но в советское время всегда было так — в ноябре заканчивали играть, а в марте или апреле возобновляли сезон. Для команд это пойдёт только на пользу. У каждого коллектива будет время, чтобы лучше подготовиться к весенним матчам. Лично я за время межсезонья не успею соскучиться по российскому футболу!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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