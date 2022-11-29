Рашфорд: Роналду — один из моих идолов. Хотим поблагодарить за всё, что он сделал для «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал уход из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

«Играть с Криштиану Роналду было незабываемым опытом. Роналду — один из моих идолов и тот, с кого я всегда брал пример. Желаю ему всего наилучшего. Хотим поблагодарить за всё, что он сделал для «МЮ», — приводит слова Рашфорда ESPN GB.

Напомним, причиной расторжения «красными дьяволами» контракта с Роналду стало скандальное интервью португальца, в котором содержались критические высказывания как о клубе, так и о главном тренере команды Эрике тен Хаге.



Ранее сообщалось, что 37-летний форвард получил выгодное предложение от команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По сведениям источников, португальцу предложили трёхлетний контракт, согласно которому футболист получит в общей сложности около € 216 млн.

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