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Луиш Фигу: взаимное соглашение об уходе Роналду из «МЮ» – выгодно для обеих сторон

Луиш Фигу: взаимное соглашение об уходе Роналду из «МЮ» – выгодно для обеих сторон
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Обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу прокомментировал расторжение контракта португальца Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

«Взаимное соглашение об уходе Роналду с «Манчестер Юнайтед» – выгодно для обеих сторон. Для него самого, потому что он не играл, и для клуба, чувствующего, что игрок не хочет оставаться.

Конечно, он особенный, важный футболист, но в то же время не играл, тренер его не рассматривал. Он жаловался на клуб, и клуб по взаимному согласию решил разойтись с ним.

Будущее Роналду? Думаю, это всегда личное решение, которое зависит от целей, которые он имеет, и от поступающих сейчас предложений. Но это его личное и спортивное решение, которое зависит от клубов, желающих его видеть», — приводит слова Фигу Manchester Evening News.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента.

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