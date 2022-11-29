Луиш Фигу: взаимное соглашение об уходе Роналду из «МЮ» – выгодно для обеих сторон

Обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу прокомментировал расторжение контракта португальца Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.
«Взаимное соглашение об уходе Роналду с «Манчестер Юнайтед» – выгодно для обеих сторон. Для него самого, потому что он не играл, и для клуба, чувствующего, что игрок не хочет оставаться.
Конечно, он особенный, важный футболист, но в то же время не играл, тренер его не рассматривал. Он жаловался на клуб, и клуб по взаимному согласию решил разойтись с ним.
Будущее Роналду? Думаю, это всегда личное решение, которое зависит от целей, которые он имеет, и от поступающих сейчас предложений. Но это его личное и спортивное решение, которое зависит от клубов, желающих его видеть», — приводит слова Фигу Manchester Evening News.
Напомним, сейчас Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду
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