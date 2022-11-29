Румменингге: «ПСЖ» и «Манчестер Сити» одурманивают рынок

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о влиянии больших денег на трансферный рынок.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» одурманивают рынок. Каждый год это всё больше выходит из-под контроля. У «Баварии» другая философия. Положительный баланс в течение тридцати лет», — приводит слова Румменингге Сalciomercato.

Напомним, после 15-ти сыгранных туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата, имея в своём активе 34 очка. У ближайшего преследователя, «Фрайбурга», на четыре очка меньше.

«ПСЖ» лидирует во французском чемпионате. В активе парижан 41 набранное очко в 15-ти встречах. Они опережают ближайшего преследователя, «Ланс», на пять баллов.

«Манчестер Сити» располагается на втором месте АПЛ, набрав 32 балла и отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

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