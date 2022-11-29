Победа Португалии над Уругваем, ссора звёздных игроков сборной Бельгии. Главное к утру

Португалия обыграла Уругвай и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, Ромелу Лукаку остановил ссору Эдена Азара, Кевина Де Брёйне и Яна Вертонгена в расположении сборной Бельгии, Никита Кучеров признан второй звездой результативного матча «Баффало» и «Тампы». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Португалии обыграла Уругвай в матче ЧМ-2022.
2. Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брёйне в расположении сборной Бельгии.
3. Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Баффало».
4. Гол Каземиро принёс Бразилии победу над Швейцарией в матче ЧМ-2022.
5. «Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка.
6. Сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Андре Онана.
7. Португалия — Уругвай: фанат с радужным флагом выбежал на поле во время матча ЧМ-2022.
8. «Безумие». Джо Роган эмоционально отреагировал на перевод Грайнер в мордовскую колонию.
9. Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022.
10. Определились три участника плей-офф чемпионата мира – 2022.
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