Победа Португалии над Уругваем, ссора звёздных игроков сборной Бельгии. Главное к утру

Португалия обыграла Уругвай и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, Ромелу Лукаку остановил ссору Эдена Азара, Кевина Де Брёйне и Яна Вертонгена в расположении сборной Бельгии, Никита Кучеров признан второй звездой результативного матча «Баффало» и «Тампы». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Португалии обыграла Уругвай в матче ЧМ-2022.

2. Лукаку остановил ссору Азара, Вертонгена и Де Брёйне в расположении сборной Бельгии.

3. Никита Кучеров признан второй звездой матча с «Баффало».

4. Гол Каземиро принёс Бразилии победу над Швейцарией в матче ЧМ-2022.

5. «Тампа» в концовке совершила яркий камбэк с «Баффало», у Кучерова три очка.

6. Сборная Камеруна выступила с заявлением об отстранении Андре Онана.

7. Португалия — Уругвай: фанат с радужным флагом выбежал на поле во время матча ЧМ-2022.

8. «Безумие». Джо Роган эмоционально отреагировал на перевод Грайнер в мордовскую колонию.

9. Карим Бензема может вернуться на ЧМ-2022.

10. Определились три участника плей-офф чемпионата мира – 2022.