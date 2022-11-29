Антон Зиньковский рассказал, как заболел и не поехал со сборной России в Таджикистан

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал, как из-за болезни пропустил ноябрьские матчи национальной команды.



«Сильно расстроился, что не удалось сыграть за сборную России. Был уверен, что раз вызвали, то дадут определённое время. Два дня провёл на сборе, где у нас было восстановление. Всё как обычно — ничего сверхъестественного.



После одной из тренировок почувствовал себя не очень хорошо. В тот вечер нас отпускали домой: все желающие могли уехать. У меня как раз мама приехала в Москву, поэтому уехал с базы. Уже дома почувствовал себя ещё хуже. Подумал, что пока не буду ничего говорить. Иначе всё выглядело бы так, будто я дома заболел. Но это же не так. Думал, что наутро будет лучше — там уже как раз выезд в Душанбе. Вечером стало очень плохо: температура — 39,3. И я такой думаю — не сказать уже не получится. Признался. В итоге ещё три дня температура была около 39 градусов. К сожалению, заболел именно в тот момент, когда должны были улетать в Таджикистан», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России в ходе ноябрьского сбора сыграла два матча — с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счётом 0:0.