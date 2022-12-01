Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 1 декабря

Cегодня, 1 декабря, пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата мира в Группах Е и F. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
18:00 мск (Группа F)
Начнут программу игрового дня соперники по группе F. Сборная Хорватии, которая после двух туров имеет в активе 4 очка, на стадионе «Ахмед бин Али» встретится с бронзовым призёром прошлого чемпионата мира — командой Бельгии (3). Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Сборная Марокко (4) на арене «Эль-Тумама» сыграет с Канадой (0), которая лишилась шансов на путёвку в плей-офф после двух поражений на старте турнира. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22:00 мск (Группа Е)
В квартете Е все участники сохраняют шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира. Сборная Коста-Рики (3) встретится с командой Германии (1). Текстовая онлайн-трансляция этого матча будет доступна на «Чемпионате».
В параллельной игре Испания (4) сыграет с Японией (3). Следить за матчем также можно в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
- 1 декабря 2022
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