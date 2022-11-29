Стало известно, почему Неймар не смог присутствовать на матче ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария

Нападающий Неймар, восстанавливающийся после травмы лодыжки, не смог посетить встречу сборных Бразилии и Швейцарии (1:0) на «Стэдиум 974» из-за жара. Об этом сообщил форвард бразильцев Винисиус Жуниор.

«Неймар грустил из-за того, что не смог посетить матч. Он плохо себя чувствовал. Не только из-за своего повреждения, но и потому, что у него был жар. Мы надеемся, что он сможет восстановиться как можно скорее», — приводит слова Винисиуса Get French Football News.

Бразилия одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира и досрочно оформила место в плей-офф турнира. Неймар, получивший повреждение в игре с Сербией (2:0), должен вернуться к матчам на выбывание.

Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик: