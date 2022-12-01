Канада — Марокко: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 1 декабря, на арене «Эль-Тумама» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся соперники по группе F — Канада и Марокко. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт «Чемпионат».

Канадская команда после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф, потерпев два поражения. Марокканцам, которые во 2-м туре сенсационно победили Бельгию (2:0), достаточно сыграть вничью, чтобы оформить путёвку в 1/8 финала.



Для сборной Канады этот чемпионат мира — лишь второй в истории. В 1986 году команда также завершила выступления на групповом этапе. Марокканцы принимают участие в мировом первенстве в шестой раз. Лучший результат африканцы показали в 1986 году, дойдя до 1/8 финала чемпионата мира.