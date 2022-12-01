Коста-Рика — Германия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, на арене «Эль Байт» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся соперники по группе Е — Коста-Рика и Германия. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.



Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт «Чемпионат». Прямую трансляцию игры можно найти на телеканале «Матч ТВ».



Команда Ханса-Дитера Флика после двух туров имеет лишь один балл в активе после сенсационного поражения от Японии (1:2) и ничьей с Испанией (1:1). Для выхода в плей-офф турнира немцам необходима только победа. Коста-Рика, которая в 1-м туре пропустила от Испании семь безответных мячей, в следующем матче минимально обыграла Японию и также претендует на выход в 1/8 финала чемпионата мира.