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Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022 по позициям

Хави назвал лучших игроков ЧМ-2022 по позициям
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Главный тренер «Барселоны» Хави находится в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу. Испанский специалист встретился с журналистами и прошёл небольшой блиц-опрос, в котором требовалось назвать лучших футболистов ЧМ-2022 по заданным критериям.

Издание Sport.es сообщает, что, по мнению Хави, лучшими являются следующие футболисты:

  • лучший завершитель — Ришарлисон;
  • самые большие таланты — Джамал Мусиала и Педри;
  • лучшие центральные защитника — Дайо Упамекано и Ибраима Конате;
  • самый яркий фланговый защитник — Жорди Альба;
  • лучший голкипер — Тибо Куртуа.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

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