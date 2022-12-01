Япония — Испания: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, на арене «Халифа Интернейшнл» пройдёт матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встретятся соперники по Группе Е — сборные Японии и Испании. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.



Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Испанцы, которые в первом туре группового этапа забили в ворота Коста-Рики семь безответных мячей, практически обеспечили себе выход из группы. Команду Луиса Энрике устроит ничья, но и в случае поражения у испанцев будут шансы попасть в плей-офф. Японцы, которые в первом туре сенсационно обыграли Германию — 2:1, в следующем матче минимально уступили Коста-Рике.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года. Японцы трижды завершали выступление на стадии 1/8 финала чемпионата мира — в 2002, 2010 и 2018 году.