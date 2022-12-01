Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония — Испания: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Япония — Испания: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, на арене «Халифа Интернейшнл» пройдёт матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встретятся соперники по группе Е — сборные Японии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Испанцы, которые в 1-м туре группового этапа забили в ворота Коста-Рики семь безответных мячей, практически обеспечили себе выход из группы. Команду Луиса Энрике устроит ничья, но и в случае поражения испанцы будут иметь шансы на попадание в плей-офф. Японцы, которые в 1-м туре сенсационно обыграли Германию — 2:1, в следующем матче минимально уступили Коста-Рике.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года. Японцы трижды завершали выступление на стадии 1/8 финала чемпионата мира — в 2002, 2010 и 2018 годах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022