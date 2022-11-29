Кудус стал самым молодым африканцем, оформившим дубль в матче ЧМ, после Ахмеда Мусы

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус, который в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Южной Кореей (3:2) оформил дубль, стал самым молодым африканским игроком, забившим два мяча в матче чемпионата мира, после нигерийца Ахмеда Мусы, сообщает портал Opta.



Ахмед Муса сделал дубль в 2014 году в матче чемпионата мира между Нигерией и Аргентиной (2:3). На тот момент ему был 21 год и 254 дня. Кудусу на момент матча исполнилось 22 года и 118 дней.



Ганец отличился на 34-й и 68-й минутах встречи. Второй гол Кудуса помог его команде выйти вперёд в непростом матче и в итоге стал победным для африканской сборной.



Мохаммед Кудус выступает за амстердамский «Аякс», в который перешёл летом 2020 года из «Мидтьюлланна». В этом сезоне за нидерландский клуб ганец провёл 21 игру, на его счету 10 голов и две результативные передачи.

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