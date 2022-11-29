3 декабря состоится Матч звёзд Кубка России

3 декабря 2022 года состоится выставочный Матч звёзд Кубка России. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов. Помимо шоу-матча, футболисты примут участие в челленджах. Участвовать в этом мероприятии также будут игроки любительских команд «Амкал» и 2DROTS, которые ярко проявили себя в Кубке России. После развлекательной программы состоится жеребьёвка весенней части Кубка.
«Матч звёзд Кубка России станет первым подобным событием в истории турнира. В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути регионов. Футболисты проведут два тайма по 15 минут в формате 5х5. В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.
Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями», — сообщается на сайте РФС.
- 29 ноября 2022
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