Турнирные расклады в группе D ЧМ-2022, где играют Франция, Дания, Австралия и Тунис

Сегодня, 30 ноября, завершаются матчи Группы D чемпионата мира в Катаре. На стадионе «Эль-Джануб» встретятся Австралия и Дания, а в параллельной игре на «Эдьюкейшн Сити» Тунис примет Францию. Обе встречи начнутся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Австралия — Дания и Тунис — Франция.

Турнирное положение в группе D после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Франция — 6 очков (6-2);

Австралия — 4 очка (2-4);

Дания — 1 очко (1-2);

Тунис — 1 очко (0-1).

Расклады в группе D перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Для гарантированного выхода с первого места, команде Дидье Дешама нужно обыграть Тунис. Можно сыграть и вничью или даже проиграть, но тогда нужно потери очков Австралии. Если австралийцы победят, а Франция сыграет вничью, то первое место в Группе D определят дополнительные показатели.



Дания и Тунис тоже не потеряли шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, но для этого им нужно гарантированно обыгрывать Австралию и Францию, а также дополнительно следить за ситуацией в параллельном матче. Тунису нужно ждать поражения Австралии в матче с Данией, побеждать самим, а датчан опережать за счёт лучшей разницы дополнительных показателей. Дании нужно побеждать Австралию с любым счётом и ждать потери очков Туниса: если Тунис обыграет Францию, то их с датчанами могут рассудить дополнительные показатели.

С кем сыграют команды группы D в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала чемпионата мира команды из Группы D встретятся с командами из Группы С, в которой выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 4 декабря нас бы ждал матч Франция (первая команда Группы D) — Аргентина (вторая команда Группы С).

Вторая команда Группы D сыграет с первой командой Группы С. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 3 декабря нас бы ждал матч Польша — Австралия.