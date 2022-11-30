Турнирные расклады в группе D ЧМ-2022, где играют Франция, Дания, Австралия и Тунис

Сегодня, 30 ноября, завершаются матчи Группы D чемпионата мира в Катаре. На стадионе «Эль-Джануб» встретятся Австралия и Дания, а в параллельной игре на «Эдьюкейшн Сити» Тунис примет Францию. Обе встречи начнутся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Австралия — Дания и Тунис — Франция.
Турнирное положение в группе D после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
Франция — 6 очков (6-2);
Австралия — 4 очка (2-4);
Дания — 1 очко (1-2);
Тунис — 1 очко (0-1).
Расклады в группе D перед последним туром
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Для гарантированного выхода с первого места, команде Дидье Дешама нужно обыграть Тунис. Можно сыграть и вничью или даже проиграть, но тогда нужно потери очков Австралии. Если австралийцы победят, а Франция сыграет вничью, то первое место в Группе D определят дополнительные показатели.
Дания и Тунис тоже не потеряли шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, но для этого им нужно гарантированно обыгрывать Австралию и Францию, а также дополнительно следить за ситуацией в параллельном матче. Тунису нужно ждать поражения Австралии в матче с Данией, побеждать самим, а датчан опережать за счёт лучшей разницы дополнительных показателей. Дании нужно побеждать Австралию с любым счётом и ждать потери очков Туниса: если Тунис обыграет Францию, то их с датчанами могут рассудить дополнительные показатели.
С кем сыграют команды группы D в плей-офф ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира команды из Группы D встретятся с командами из Группы С, в которой выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 4 декабря нас бы ждал матч Франция (первая команда Группы D) — Аргентина (вторая команда Группы С).
Вторая команда Группы D сыграет с первой командой Группы С. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 3 декабря нас бы ждал матч Польша — Австралия.
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