Эммерсон: сейчас все стрелы летят в РФ, но потом, возможно, найдётся другая страна-изгой
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Защитник «Урала» Эммерсон, имеющий гражданство Украины и Конго, ответил на вопрос об изоляции российского спорта из-за политической ситуации в мире. Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных соревнований.
«Сколько лет российский спорт ещё будет в изоляции? Понятия не имею. Сложный вопрос. Всё зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире. Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдётся другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию», — приводит слова Эммерсона «РБ Спорт».
Отметим, что Эммерсон является воспитанником «Черноморца» из Одессы. В сезоне-2022/2023 он провёл за «Урал» 15 матчей в Российской Премьер-Лиге.
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