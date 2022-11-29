Нападающий «Пари НН» Кротов: на ЧМ поддерживаю сборную Англии — с детства за неё болел
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира в Катаре, а также назвал игроков, которые ему нравились в детстве.
«Болею на чемпионате мира в Катаре за красивый футбол. Но с детства я за Англию всегда болел, когда там ещё Оуэн, Бекхэм играли. Французам тоже симпатизировал, когда за сборную выступали Зидан, Бартез. Если выбирать между Англией и Францией, кого выберу? Наверное, Англию на этом чемпионате мира поддерживаю», — сказал Кротов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Англии после двух туров группового этапа чемпионата мира имеет в активе четыре очка. В 3-м туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командой Уэльса.
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