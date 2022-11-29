Жоан Лапорта приписывает успехи сборной Испании работе Хави в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что текущее состояние сборной Испании связано с хорошей работой, которую проделал главный тренер Хави в клубе из столицы Каталонии.

«Если у сборной сейчас всё хорошо, это следствие хорошей работы, проделанной Хави в «Барселоне», — приводит слова Лапорты Marca.

В составе сборной Испании на чемпионате мира выступают восемь футболистов из «Барселоны». Это Жорди Альба, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Гави, Педри, Ансу Фати и Ферран Торрес.

В 1-м туре Испания разгромила Коста-Рику со счётом 7:0, а затем сыграла вничью с Германией (1:1). В последнем туре команду Луиса Энрике ждёт встреча с командой Японии.

Семь фаворитов чемпионата мира в Катаре. Видеоролик: