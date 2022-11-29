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Владелец «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе

Владелец «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе
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Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.

«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаём билеты на матчи», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Мбаппе в составе сборной Франции выступает на чемпионате мира в Катаре. Форвард поучаствовал в победах своей команды над Австралией (4:1) и Данией (2:1), забив в этих матчах три гола. Это позволило 23-летнему Мбаппе догнать легендарного Зинедина Зидана по голам за сборную Франции.

Франция досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

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