Владелец «ПСЖ» высказался о возможном уходе Килиана Мбаппе
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Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.
«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаём билеты на матчи», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
Мбаппе в составе сборной Франции выступает на чемпионате мира в Катаре. Форвард поучаствовал в победах своей команды над Австралией (4:1) и Данией (2:1), забив в этих матчах три гола. Это позволило 23-летнему Мбаппе догнать легендарного Зинедина Зидана по голам за сборную Франции.
Франция досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
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