L'Equipe: Карим Бензема не вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема, который покинул расположение национальной команды из-за травмы, не вернётся в состав Франции на чемпионат мира. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что восстановление действующего обладателя «Золотого мяча» проходит быстрее запланированного срока, однако, по сведениям источника, это не означает возвращения Бензема в расположение сборной Франции. Ближайшую неделю Бензема проведёт на острове Реюньон в Индийском океане, а затем приступит к тренировкам с мадридским «Реалом».

Первый матч после паузы «Реал» проведёт в чемпионате Испании с «Вальядолидом». Он состоится 30 декабря.

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Карима Бензема. Видеоролик: