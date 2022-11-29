В «Баварии» высказались на тему возможного подписания Кейна из «Тоттенхэма»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о желании немецкого клуба подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2023 года.
«Гарри Кейн — очень хороший игрок, но есть и много других очень хороших футболистов. Я везде это читал — Оливер Кан и Кейн, Хасан Салихамиджич и Кейн. Мы рассматриваем многих, многих игроков», — приводит слова Кана Sky Germany.
Ранее сообщалось, что подписание 29-летнего английского нападающего предстоящим летом — главная трансферная цель «Баварии». Появлялась информация, что мюнхенцы уже проводили встречи с окружением игрока или с самим футболистом.
Гарри Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Англии и Лиги чемпионов, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
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