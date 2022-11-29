Максим Канунников: при Капелло в сборной России не хватало свободы

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал об отношении к экс-наставнику сборной России Фабио Капелло. Итальянский специалист возглавлял российскую команду с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная на чемпионате мира 2014 года заняла третье место в группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.
«Для меня тренер в любой ситуации авторитет. Всё, что он говорит, я выполняю. Если у него такие требования – окей. Каждый тренер мне что-то дал. В том числе Капелло. Чего нам не хватало при нём – так это свободы. Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность. В такие моменты хочется как раз этого избегать. Черчесов в своё время говорил: «Раскованно, но ответственно». Думаю, это правильный подход, которого нам не хватало. Кому-то, может, это помогало. Но в целом для команды – не айс», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».
- 29 ноября 2022
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