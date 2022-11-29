Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Коло Туре возглавил английский «Уиган»
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Бывший помощник главного тренера «Лестера» Коло Туре назначен наставником клуба «Уиган», выступающего в английском Чемпионшипе (второй по силе дивизион страны). Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Коло Туре с февраля 2019 года работал помощником главного тренера в «Лестере», эту же должность он занимает в сборной Кот-д’Ивуара. Игровую карьеру Туре закончил в 2017 году в «Селтике». Ранее он также выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». В годы карьеры защитника он выиграл 10 трофеев, включая по титулу чемпиона Англии с «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
После 21 тура «Уиган» с 23 набранными очками располагается в турнирной таблице на 22-м из 24 мест.
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