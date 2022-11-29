Роналду — о первом голе в ворота Уругвая: мяч коснулся меня!

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что первый гол в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0) должен быть записан на него. После матча португалец эмоционально сказал: «Касание было! Мяч коснулся меня!» Его слова попали в телетрансляцию, информирует O Jogo.

Напомним, Криштиану Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша и, вероятно, коснулся мяча кончиками волос. Однако ФИФА записала гол на Фернандеша, который оформил в матче с Уругваем дубль.

Сборная Португалии набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Уругвай (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Ганы (3) и Южной Кореи (1).

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