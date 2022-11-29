Александр Мостовой: не буду скучать по российскому футболу — ещё успеет надоесть

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался на тему зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.
«Скажу честно: не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идёт интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем. Российский футбол ещё успеет надоесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Первые матчи в чемпионате России после зимней паузы состоятся в первых числах марта 2023 года. На первой строчке турнирной таблицы РПЛ располагается «Зенит», набравший 42 очка в 17 турах. Следом идёт «Спартак» (36), тройку замыкает «Ростов (35).
Напомним, чемпионат России ушёл на зимнюю паузу ещё в середине ноября, но команды лиги провели два тура в Фонбет Кубке России.
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