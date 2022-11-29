Россияне поддержали Иран перед матчем с США

В России решили поддержать сборную Ирана в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира с США. На одной из улиц появилось изображение национальных флагов России и Ирана с подписью «Иран, Россия с тобой!»

Фото: Из соцсетей

Матч между сборными США и Ирана состоится сегодня, 29 ноября. Начало запланировано на 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Иран выступает на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира — 11-й. Американцы завоевали бронзовые медали первого мундиаля в истории в 1930 году.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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