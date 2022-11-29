Россияне поддержали Иран перед матчем с США

В России решили поддержать сборную Ирана в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира с США. На одной из улиц появилось изображение национальных флагов России и Ирана с подписью «Иран, Россия с тобой!»
Фото: Из соцсетей
Матч между сборными США и Ирана состоится сегодня, 29 ноября. Начало запланировано на 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иран выступает на мундиале в шестой раз в истории команды. Для сборной США нынешний чемпионат мира — 11-й. Американцы завоевали бронзовые медали первого мундиаля в истории в 1930 году.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг
- 29 ноября 2022
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:39
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:48
-
11:36
-
11:13
-
10:57
-
10:53
-
10:30
-
10:24
-
10:16
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:42
-
09:32