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Владелец «ПСЖ» рассказал, что власти Парижа против выступлений команды на «Парк де Пренс»

Владелец «ПСЖ» рассказал, что власти Парижа против выступлений команды на «Парк де Пренс»
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что клуб может переехать со стадиона «Парк де Пренс», на котором выступает с 1974 года. Сообщалось, что клуб хотел расширить стадион, но получил отказ от местных властей.

«Наш первый выбор — остаться, но я не думаю, что городской совет хочет, чтобы мы остались. Они давят на нас, хотят, чтобы мы ушли. Мы вели с ними переговоры в течение пяти лет. Каждый раз одни и те же лживые обещания: сегодня, завтра, эти выборы, следующие выборы. Нам это надоело.

Нам нужно справедливое соглашение. Я люблю «Парк де Пренс», это наша история, и я уважаю её больше всего на свете, и мы всегда хотели остаться. Но я не думаю, что мы нужны там. Городской совет думает, что мы шутим, но это не так, и мы серьёзно рассматриваем альтернативные варианты. Мы ищем альтернативные варианты, потому что нас не ждут в «Парк де Пренс» Они играют с нами, и нам это надоело», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

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