Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раскрыты подробности конфликта между Андре Онана и тренером Камеруна Ригобером Сонгом

Раскрыты подробности конфликта между Андре Онана и тренером Камеруна Ригобером Сонгом
Комментарии

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана, который покинул расположение национальной команды на чемпионате мира, поссорился с главным тренером Ригобером Сонгом из-за его указаний по поводу расположения на поле. Об этом сообщает Football Espana.

Сонг хотел, чтобы Онана больше отдавал длинные передачи, а не возился с мячом. У камерунского вратаря было 58 касаний в матче со Швейцарией, более половины из которых были сделаны не в его зоне. Сонг попросил его быть более осторожным в своей игре и оставаться глубже, что Онана отказался сделать.

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О пытался исправить положение, в Камеруне были готовы к примирению, но Онана отказался выполнять требования тренера и покинул расположение сборной. Он даст комментарий этой ситуации, когда вернётся в Камерун.

Топ-7 вратарей на ЧМ-2022. Видеоролик:

«Мы усложнили себе жизнь». Тренер Камеруна на ЧМ-2022 выгнал из состава главную звезду «Мы усложнили себе жизнь». Тренер Камеруна на ЧМ-2022 выгнал из состава главную звезду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022