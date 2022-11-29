Раскрыты подробности конфликта между Андре Онана и тренером Камеруна Ригобером Сонгом

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана, который покинул расположение национальной команды на чемпионате мира, поссорился с главным тренером Ригобером Сонгом из-за его указаний по поводу расположения на поле. Об этом сообщает Football Espana.
Сонг хотел, чтобы Онана больше отдавал длинные передачи, а не возился с мячом. У камерунского вратаря было 58 касаний в матче со Швейцарией, более половины из которых были сделаны не в его зоне. Сонг попросил его быть более осторожным в своей игре и оставаться глубже, что Онана отказался сделать.
Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О пытался исправить положение, в Камеруне были готовы к примирению, но Онана отказался выполнять требования тренера и покинул расположение сборной. Он даст комментарий этой ситуации, когда вернётся в Камерун.
Топ-7 вратарей на ЧМ-2022. Видеоролик:
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