Лещук: трачу время впустую — смотрю ЧМ-2022

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает просмотр матчей чемпионата мира — 2022 пустой тратой времени. Также он ответил на вопрос по поводу сравнения мундиаля в России (2018 год) и в Катаре (2022 год).

«Трачу время впустую, смотрю мундиаль… На самом деле просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делами. Могу глянуть интересные игры, но ещё ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком.

Какой ЧМ мне нравится больше — в России или в Катаре? Я не могу сказать. Я не был в Катаре в роли болельщика, не могу оценить обстановку в городе. По телевизору мы видим, что стадионы не заполняются полностью, хотя говорили, что будут аншлаги на каждом матче. Игрокам «Динамо» сказали, что смогут оформить билет на любую игру в Катаре и у нас есть люди, которые покупали ложи на стадионах, чтобы перепродать дороже. Я не поеду в Катар — не хочу тратить деньги, чтобы смотреть на других», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».