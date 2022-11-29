Валерий Кечинов рассказал, какая сборная разочаровала его во 2-м туре ЧМ-2022

Бывший российский футболист Валерий Кечинов рассказал, что во 2-м туре чемпионата мира в Катаре его разочаровала сборная Бельгии. Она проиграла Марокко (0:2).

«Во 2-м туре меня разочаровала сборная Бельгии. Видно, что эпоха и самые лучшие времена этой сборной подходят к завершению. Очень талантливое поколение не выиграло ничего серьёзного — это обидно. Лучший результат — третье место на чемпионате мира в России. Хотя по своему таланту эта сборная должна была что-то выигрывать.



Во 2-м туре они проиграли, поэтому теперь им будет очень тяжело выйти дальше. Надеюсь, что выйдут, но это главное разочарование», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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