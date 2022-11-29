Начальник кипрской «Кармиотиссы»: кто такой Дзюба? Никогда о нём не слышал

Начальник кипрской команды «Кармиотисса» Яннис Виоларис прокомментировал возможный переход российского форварда Артёма Дзюбы в свой клуб. После расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» нападающий остаётся без команды.
«Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба? Никогда ничего о нём не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», — приводит слова Виолариса Sport24.
Дзюба за турецкую команду провёл пять матчей, в которых забил лишь один гол. В ноябре стороны объявили о расторжении контракта.
«Кармиотисса» выступает в кипрском дивизионе А. В чемпионате Кипра выступает другой российский легионер – Александр Кокорин, Он защищает цвета «Ариса» из Лимасола.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
- 29 ноября 2022
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