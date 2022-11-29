«Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность в структуре клуба

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола.

«Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль «Локомотива», в которую входят команды всех возрастов железнодорожников.

Основная задача — подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды», — информирует пресс-служба «Локомотива».

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.