Комиссия ФИФА подтвердила, что Роналду не коснулся мяча при первом голе в ворота Уругвая

Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0). Для финального вердикта были использованы показания со специального датчика, установленного внутри мяча Al Rihla.
«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Криштиану Роналду при первом голе.
Никакая внешняя сила на мяч не воздействовала, о чём свидетельствует отсутствие отклонений в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть максимально точными в определении автора гола», — приводит заявление ФИФА издание ESPN.
- 29 ноября 2022
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