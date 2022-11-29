Комиссия ФИФА подтвердила, что Роналду не коснулся мяча при первом голе в ворота Уругвая

Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0). Для финального вердикта были использованы показания со специального датчика, установленного внутри мяча Al Rihla.

«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Криштиану Роналду при первом голе.

Никакая внешняя сила на мяч не воздействовала, о чём свидетельствует отсутствие отклонений в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть максимально точными в определении автора гола», — приводит заявление ФИФА издание ESPN.