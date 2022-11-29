Глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях
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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован на два месяца по подозрению в финансовых махинациях, информирует журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.
Отмечается, что в решении суда по Павелко есть опция о залоге в размере 9,88 млн гривен.
Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.
Напомним, чемпионат Украины по футболу проводится, несмотря на обстановку в стране. Возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги «Днепр-1» (35 очков). На второй строчке — «Шахтёр» (30). Третье и четвёртое места занимают «Заря» и «Динамо» соответственно.
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