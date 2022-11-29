Глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован на два месяца по подозрению в финансовых махинациях, информирует журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.

Отмечается, что в решении суда по Павелко есть опция о залоге в размере 9,88 млн гривен.

Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.

Напомним, чемпионат Украины по футболу проводится, несмотря на обстановку в стране. Возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги «Днепр-1» (35 очков). На второй строчке — «Шахтёр» (30). Третье и четвёртое места занимают «Заря» и «Динамо» соответственно.