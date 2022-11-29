Кан: «Бавария» рассматривала подписание Криштиану Роналду, но cейчас этот вариант исключён

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, что клуб рассматривал возможность подписания нападающего Криштиану Роналду, но сейчас полностью исключил такой вариант.
«Я могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали это, мы все любим Криштиану, но стратегия другая. У нас есть чёткое представление, философия того, как должна быть собрана наша команда», — приводит слова Кана Sky Germany.
37-летний Роналду находится без клуба с 22 ноября, когда «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт. Сейчас Криштиану в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира в Катаре. Ранее сообщалось, что нападающему поступило предложение из Саудовской Аравии.
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду. Видеоролик:
- 29 ноября 2022
-
15:44
-
15:41
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:20
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:39
-
12:37