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Кан: «Бавария» рассматривала подписание Криштиану Роналду, но cейчас этот вариант исключён

Кан: «Бавария» рассматривала подписание Криштиану Роналду, но cейчас этот вариант исключён
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Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал, что клуб рассматривал возможность подписания нападающего Криштиану Роналду, но сейчас полностью исключил такой вариант.

«Я могу исключить переход Роналду в нашу команду. Мы обдумывали это, мы все любим Криштиану, но стратегия другая. У нас есть чёткое представление, философия того, как должна быть собрана наша команда», — приводит слова Кана Sky Germany.

37-летний Роналду находится без клуба с 22 ноября, когда «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт. Сейчас Криштиану в составе сборной Португалии выступает на чемпионате мира в Катаре. Ранее сообщалось, что нападающему поступило предложение из Саудовской Аравии.

Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду. Видеоролик:

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