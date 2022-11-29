Селюк: я больше не являюсь представителем или агентом Ротенберга. Боря теперь директор

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что прекращает сотрудничество с Борисом Ротенбергом. Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола.



«Хочется сказать, что с сегодняшнего дня я больше не являюсь представителем или агентом Ротенберга. Боря теперь директор департамента, я не могу быть его агентом», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.