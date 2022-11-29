«Интер» готов подписать полузащитника «Барселоны» Кессье в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье в зимнее трансферное окно мог бы перейти в «Интер». Миланский клуб заинтересован в приглашении ивуарийского футболиста, испытывающего проблемы с игровым времени в Испании. Об этом сообщает Football Italia.

По сведениям источника, директор «Интера» Пьеро Осилио был заинтересован в приглашении Кессье в команду ещё летом 2017 года, когда он выступал за «Аталанту». Однако Кессье выбрал «Милан», в составе которого провёл пять лет и выиграл чемпионство Италии.



Из-за финансовых проблем «Интер» готов заключать в зимнее трансферное окно большую часть арендных сделок, но вряд ли Кессье захочет уйти из «Барселоны» до конца сезона.

Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.